Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины

Теги дженоавиталий миколенкоалександр зинченкоманчестер ситидинамо киев

Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Новый главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко хочет, чтобы итальянский клуб подписал защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко и полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает Secolo XIX.

По сведениям источника, украинский специалист попросил клуб подписать этих футболистов в зимнее трансферное окно. Также в сферу интересов Шевченко входят полузащитник "Милана" Саму Кастильехо и хавбек "Аталанты" Кристиан Пулишич.

В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко провел за "Динамо" 15 матчей и отдал три голевые передачи. На счету 24-летнего Зинченко пять матчей за "Манчестер Сити".

Не пропустите: Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа". | http://soccernews.ru
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