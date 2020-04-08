Шевченко хочет возглавить клуб из Италии или Англии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко намерен возглавить клуб из Италии или Англии. Об этом рассказал ассистент наставника Андреа Мальдера.

"После национальной сборной целью Шевченко будет клубная работа. Ему не важно, будет ли это чемпионат Италии или Англии. Андрей впечатлил меня своим трудолюбием. Он слушает других людей и интересуется сторонним взглядом на ситуацию. Шевченко многое почерпнул у тренеров, под руководством которых работал. Его наставником можно назвать Анчелотти", - приводит слова Мальдеры Tuttosport.

Напомним, что сборная Украины под руководством Шевченко завоевала путевку в финальную стадию Евро-2020.

Не пропустите: Шевченко сделал заявление о своём будущем в сборной Украины. | http://soccernews.ru