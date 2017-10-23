Шевченко: "Хочу остаться работать со сборной Украины"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении национальной команды в квалификации ЧМ-2018, а также выразил желание остаться на своём посту.
"У нас по ходу отборочного цикла было очень много кадровых проблем. За это время через сборную прошло много молодых футболистов, давали возможность проявить себя. Со многими из них мы познакомились, и многие получили место в основном составе. Но я беру на себя полную ответственность за невыход на Чемпионат Мира. Команда не достигла результата, хотя мы боролись до конца, и даже в последней игре у нас был шанс.
Хочу остаться работать с национальной командой. Я вижу прогресс, я верю в украинских футболистов. Дальше решение за федерацией футбола и за исполкомом, где должны решить - продлят контракт со мной или нет. Я системный человек и подхожу ко всему системно. Если брать мою работу, то хотелось бы получить больше времени, это единственное, что нам мешает. Хотелось бы больше работать с командой, ведь те ошибки, которые мы допустили, можно было бы исправить, если бы у нас было больше времени" - сказал Шевченко.
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