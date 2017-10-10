Шевченко: "Хорваты показали, что они классные исполнители"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Хорватии.

"Я считаю, что команда сделала шаг вперёд, несмотря на результат. Хорваты показали, что они классные исполнители. Как только во втором тайме у нас не хватило сил, они подняли темп, и у нас появились проблемы. В первом тайме мы должны были забивать и идти в раздевалку со счётом 1:0. Я говорю о мобилизации высококлассных игроков Хорватии в такие тяжёлые моменты. Им хватило одного шанса, чтобы выйти вперёд. У нас проблемы в позициях. Есть проблемы в нападении. Нам приходится переставлять игроков. Особенно это сказалось во втором тайме. Мы начали чаще ошибаться, а соперник стал выигрывать чаще борьбу. Мы потеряли свои позиции и пропустили, хотя уже было несколько сигналов в начале матча. Уровень футболистов Хорватии сильнее нашего. Мы в первом тайме показали созидательный футбол, но хорваты просто выше классом на сегодняшний день" - сказал Шевченко.

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