Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ

Американский телеканал ESPN представил свою версию худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.

Первое место занял сенегальский форвард Али Диа, о котором позже выяснилось, что он играл только в любительской лиге. В топ-10 также вошли такие известные игроки, как Андрей Шевченко и Марио Балотелли.

Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Али Диа (перешел в "Саутгемптон" из "Блайт Спартанс" в 1996 году)

2. Дэниэл Дринкуотер (из "Лестера" в "Челси" в 2017 году)

3. Рикардо Альварес (из "Интера" в "Сандерленд" в 2015 году)

4. Бошко Балабан (из загребского "Динамо" в "Астон Виллу" в 2001 году)

5. Адриан Муту (из "Пармы" в "Челси" в 2003 году)

6. Пабло Освальдо (из "Ромы" в "Саутгемптон" в 2013 году)

7. Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси" в 2006 году)

8. Томас Бролин (из "Пармы" в "Лидс" в 1995 году)

9. Винстон Богард (из "Барселоны" в "Челси" в 2000 году)

10. Марио Балотелли (из "Милана" в "Ливерпуль" в 2014 году).

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