Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ
Американский телеканал ESPN представил свою версию худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.
Первое место занял сенегальский форвард Али Диа, о котором позже выяснилось, что он играл только в любительской лиге. В топ-10 также вошли такие известные игроки, как Андрей Шевченко и Марио Балотелли.
Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Али Диа (перешел в "Саутгемптон" из "Блайт Спартанс" в 1996 году)
2. Дэниэл Дринкуотер (из "Лестера" в "Челси" в 2017 году)
3. Рикардо Альварес (из "Интера" в "Сандерленд" в 2015 году)
4. Бошко Балабан (из загребского "Динамо" в "Астон Виллу" в 2001 году)
5. Адриан Муту (из "Пармы" в "Челси" в 2003 году)
6. Пабло Освальдо (из "Ромы" в "Саутгемптон" в 2013 году)
7. Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси" в 2006 году)
8. Томас Бролин (из "Пармы" в "Лидс" в 1995 году)
9. Винстон Богард (из "Барселоны" в "Челси" в 2000 году)
10. Марио Балотелли (из "Милана" в "Ливерпуль" в 2014 году).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18