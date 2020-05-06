Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ

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Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ

Американский телеканал ESPN представил свою версию худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.

Первое место занял сенегальский форвард Али Диа, о котором позже выяснилось, что он играл только в любительской лиге. В топ-10 также вошли такие известные игроки, как Андрей Шевченко и Марио Балотелли.

Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Али Диа (перешел в "Саутгемптон" из "Блайт Спартанс" в 1996 году)
2. Дэниэл Дринкуотер (из "Лестера" в "Челси" в 2017 году)
3. Рикардо Альварес (из "Интера" в "Сандерленд" в 2015 году)
4. Бошко Балабан (из загребского "Динамо" в "Астон Виллу" в 2001 году)
5. Адриан Муту (из "Пармы" в "Челси" в 2003 году)
6. Пабло Освальдо (из "Ромы" в "Саутгемптон" в 2013 году)
7. Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси" в 2006 году)
8. Томас Бролин (из "Пармы" в "Лидс" в 1995 году)
9. Винстон Богард (из "Барселоны" в "Челси" в 2000 году)
10. Марио Балотелли (из "Милана" в "Ливерпуль" в 2014 году).

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