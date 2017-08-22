Шевченко и Тотти проведут жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти проведут жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов.

Как информирует El Mundo Deportivo, в ближайший четверг бывший футболист "джаллоросси", завершивший карьеру лишь текущим летом, и обладатель "Золотого мяча" 2004-го года будут помогать распределять команды по группам заместителю генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Напомним, сегодня за выход в групповой этап ЛЧ поборются "Ницца" и "Наполи". | soccernews.ru