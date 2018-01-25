Шевченко и Жирков вошли в топ-15 худших трансферов "Челси" при Абрамовича

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Шевченко и Жирков вошли в топ-15 худших трансферов "Челси" при Абрамовича
Интернет-издание Goal представило свой вариант рейтинга из 15 худших трансферов "Челси" с 2003 года, когда владельцем клуба стал россиянин Роман Абрамович.

Стоит отметить, что в числе худших оказался и российский полузащитник Юрий Жирков, который в 2009 году перебрался в Лондон из ЦСКА. Первую строчку занял переход украинского форварда Андрея Шевченко в 2006 году из "Милана".

Полностью топ-15 худших трансферов выглядит так:

1. Андрей Шевченко

2. Матея Кежман

3. Фернандо Торрес

4. Папи Джилободжи

5. Халид Булахруз

6. Шон Райт-Филлипс

7. Абдул Баба

8. Асьер дель Орно

9. Хуан Куадрадо

10. Миши Батшуайи

11. Юрий Жирков

12. Жозе Босингва

13. Раул Мейрелеш

14. Йосси Бенаюн

15. Деку

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