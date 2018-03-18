Шевченко: "Иньеста заслуживает того, чтобы уйти из "Барселоны", когда и как он сам этого пожелает"

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Шевченко: "Иньеста заслуживает того, чтобы уйти из "Барселоны", когда и как он сам этого пожелает"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о будущем капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

"Иньеста является великим футболистом. Если он хочет завершить карьеру в Китае, то это, как мне кажется, прекрасно. Он заслуживает того, чтобы уйти из "Барселоны", когда и как он сам этого пожелает", - цитирует 41-летнего специалиста Marca.

Напомним, Шевченко назвал своего фаворита в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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