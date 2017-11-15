Шевченко: "Матч против Словакии подтвердил, что у Украины есть команда"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах своей команды на ближайшее время.

"В первой половине следующего года у нас будет возможность провести сразу несколько спаррингов, и мы постараемся закрепить все наши наработки. На этот раз не будем стартовать в официальном турнире с чистого листа. У нас есть команда, в которой растет конкуренция. Матч против Словакии это подтвердил", - цитирует 41-летнего специалиста Команда №1.

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