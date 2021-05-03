Шевченко мечтает возглавить "Милан"

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Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей мечте.

"Стать тренером "Милана" - моя мечта, но посмотрим, как всё сложится. Это было бы прекрасно", - цитирует украинца Rai Sport.

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09, суммарно он сыграл 322 матча и забил 175 голов.

Сейчас "россонери" возглавляет Стефано Пиоли, но его могут уволить в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.

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