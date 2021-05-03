Шевченко мечтает возглавить "Милан"
Фото твиттер "Чемпионата" / Автор неизвестен
Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей мечте.
"Стать тренером "Милана" - моя мечта, но посмотрим, как всё сложится. Это было бы прекрасно", - цитирует украинца Rai Sport.
Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09, суммарно он сыграл 322 матча и забил 175 голов.
Сейчас "россонери" возглавляет Стефано Пиоли, но его могут уволить в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.
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|Торино
|26
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|26
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|26
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