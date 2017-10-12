Шевченко: "Милан"? Мое будущее связано со сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о своем возможном назначении на пост наставника итальянского "Милана".

"Возглавить "Милан"? У меня есть работа, много работы, и это мне нравится. Я сосредоточен на сборной Украине, с которой хочу расти. Надеюсь, что смогу вывести Украину на Евро-2020. Это мое будущее", - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Шевченко продолжит работу со сборной Украины.