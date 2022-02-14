Шевченко мило поздравил жену с Днем Святого Валентина (фото)

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Украинский тренер Андрей Шевченко поздравил жену с Днем Святого Валентина свою жену Кристен Пазик.

"Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь", - написал Шевченко в своем инстаграме, прикрепив совместное фото с Кристен.

45-летний Андрей и 43-летняя Кристен женаты с 2004 года. У них четверо сыновей - Джордан (родился (29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (01 октября 2012) и Райдер-Габриэль (06 апреля 2014).

Не пропустите: Малиновский объяснил провал Шевченко в "Дженоа". | http://soccernews.ru