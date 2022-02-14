Шевченко мило поздравил жену с Днем Святого Валентина (фото)
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Украинский тренер Андрей Шевченко поздравил жену с Днем Святого Валентина свою жену Кристен Пазик.
"Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь", - написал Шевченко в своем инстаграме, прикрепив совместное фото с Кристен.
45-летний Андрей и 43-летняя Кристен женаты с 2004 года. У них четверо сыновей - Джордан (родился (29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (01 октября 2012) и Райдер-Габриэль (06 апреля 2014).
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