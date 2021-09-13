Шевченко может возглавить киевское «Динамо»
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать следующим наставником киевского "Динамо".
По информации журналиста Олега Ящука, 44-летний специалист, скорее всего, сменит Мирчу Луческу по окончании нынешнего сезона.
Под руководством Шевченко украинская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.
76-летний Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года и уже выиграл с командой 3 трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
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|Команда
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|Заря Луганск
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|Мариуполь
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|Львов
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|22
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|Олимпик Донецк
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