Шевченко может возглавить киевское «Динамо»

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Шевченко может возглавить киевское «Динамо»

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать следующим наставником киевского "Динамо".

По информации журналиста Олега Ящука, 44-летний специалист, скорее всего, сменит Мирчу Луческу по окончании нынешнего сезона.

Под руководством Шевченко украинская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.

76-летний Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года и уже выиграл с командой 3 трофея - чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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