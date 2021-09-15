Шевченко может возглавить клуб МЛС

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Шевченко может возглавить клуб МЛС

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко интересуются в североамериканской лиге МЛС, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, интерес к украинскому специалисту проявляют три клуба из чемпионата США. Впрочем, названия клубов не разглашаются.

Напомним, что около двух месяцев назад Шевченко покинул сборную Украины. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

Не пропустите: Шевченко оценил игру "Милана" под руководством Пиоли. | http://soccernews.ru
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