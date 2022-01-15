Шевченко может возглавить Польшу, которая сыграет с Россией

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Новым главным тренером сборной Польши может стать Андрей Шевченко, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский специалист ведет переговоры с руководством польского футбола. Напомним, что Польша осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, а Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" и теперь является безработным.

Сборная Польши в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года сыграет с командой России. Встреча состоится 24 марта в Москве.

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