Шевченко может возглавить сборной Польши
Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен
Федерация футбола Польши вновь заинтересована в назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера национальной команды. Вчера украинца уволили из итальянского "Дженоа".
Как сообщает журналист Николо Скира, польская сторона уже начала переговоры с Шевченко.
Напомним, что сборная Польши с конца декабря находится без главного тренера, когда португальский специалист Паулу Соуза решил принять предложение "Фламенго".
24 марта состоится полуфинальный матч в стыках за выход на чемпионат мира между сборными Польши и России.
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