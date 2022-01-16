Шевченко может возглавить сборной Польши

Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен

Федерация футбола Польши вновь заинтересована в назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера национальной команды. Вчера украинца уволили из итальянского "Дженоа".

Как сообщает журналист Николо Скира, польская сторона уже начала переговоры с Шевченко.

Напомним, что сборная Польши с конца декабря находится без главного тренера, когда португальский специалист Паулу Соуза решил принять предложение "Фламенго".

24 марта состоится полуфинальный матч в стыках за выход на чемпионат мира между сборными Польши и России.

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