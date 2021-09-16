Шевченко может возглавить сборную Турции

Теги андрей шевченкотурция

Шевченко может возглавить сборную ТурцииФото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко числится среди претендентов на пост главного тренера турецкой сборной, сообщает Tribuna.com со ссылкой Kicker.

По информации источника, среди кандидатов также есть Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U21.

Ранее сообщалось, что Кунтц посетил Турцию по приглашению Федерации футбола страны. Тренер сказал, что в сейчас о соглашении между ним и турецкой федерацией говорить еще рано.

Прошлый наставник сборной Турции Шенол Гюнеш покинул свой пост после поражения от команды Нидерландов со счетом 1:6.

Напомним, что Шевченко был тренером сборной Украины с 2016 года.

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