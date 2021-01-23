Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда

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Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда

Руководство "Челси" изучает различные варианты на случай ухода Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

Если 42-летний англичанин проработает до конца сезона, то заменят его, вероятно, летом на одного из следующих специалистов - Массимилиано Аллегри, Томас Тухель, Ральф ХазенхюттльЮлиан Нагельсманн.

В случае более раннего увольнения Лэмпарда клуб хочет назначить временного наставника. Сейчас рассматриваются две кандидатуры - Авраам Грант и Андрей Шевченко.

"Синие" занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 19 играх.

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