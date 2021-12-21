Шевченко надеется на переход Миранчука в "Дженоа" на правах аренды
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко надеется на переход российского полузащитника бергамской "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, Шевченко хочет, чтобы клуб арендовал футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова продать хавбека, но хочет получить за него не менее 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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