Шевченко намерен избавиться от трёх игроков "Дженоа"

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Шевченко намерен избавиться от трёх игроков "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко затеял чистку состава в своей команде, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, генуэзский клуб может во время зимнего трансферного окна избавиться от трёх футболистов по инициативе тренера.

Речь идёт о защитниках Николе Максимовиче и Стефано Сабелли, а также форварде Фелипе Кайседо.

Примечательно, что два из трёх указанных игроков имеют опыт выступлений в РПЛ. Максимович защищал цвета "Спартака", а Кайседо - "Локомотива".

Не пропустите: "Дженоа" объявила о втором трансфере при Шевченко. | http://soccernews.ru
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