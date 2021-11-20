Шевченко назвал главную цель "Дженоа" в этом сезоне

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Новый наставник "Дженоа" Андрей Шевченко считает, что сохранение прописки в Серии А станет для его команды огромным успехом.

"Сейчас нужно думать только о тренировках и результате. Если не вылетим из Серии А, это будет похоже на победу в Лиге Чемпионов", - цитирует Шевченко Sky Sport Italia.