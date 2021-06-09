Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил задачу национальной команды на чемпионате Европы.

"Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов", - приводит слова Шевченко офииальный сайт УЕФА.

Сборная Украины начнет выступления на Евро-2020 13 июня матчем с командой Нидерландов. 17 июня украинцы сыграют с Северной Македонией, а 21-го - встретятся с Австрией.

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