Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил задачу национальной команды на чемпионате Европы.
"Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.
Северная Македония — тоже очень приличная команда. Их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов", - приводит слова Шевченко офииальный сайт УЕФА.
Сборная Украины начнет выступления на Евро-2020 13 июня матчем с командой Нидерландов. 17 июня украинцы сыграют с Северной Македонией, а 21-го - встретятся с Австрией.
Не пропустите: Шевченко высказался о предстоящем матче Украины против Нидерландов. | http://soccernews.ru
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|3
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|3
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|3
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|3
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|3
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