Шевченко назвал главный символ "Милана"
Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко рассказал, кого он считает главным символом "россонери".
"Я бы назвал Мальдини. Он олицетворял "Милан", в котором я играл, но также и клуб в целом на протяжении многих лет. Паоло является символом моего времени, но его случай особенный.
Чезаре Мальдини был капитаном, а затем и тренером. Паоло также был капитаном, а сейчас он директор клуба, и его сын играет в "Милане". Это история, которая проходит через разные эпохи, и я считаю, что это уникально для футбола. В итоге, если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Украинец выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09, суммарно он сыграл 322 матча и забил 175 голов.
Паоло Мальдини всю карьеру провёл в "Милане", отличившись 33 раза в 901 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9