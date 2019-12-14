Шевченко назвал главный символ "Милана"

Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко рассказал, кого он считает главным символом "россонери".

"Я бы назвал Мальдини. Он олицетворял "Милан", в котором я играл, но также и клуб в целом на протяжении многих лет. Паоло является символом моего времени, но его случай особенный.

Чезаре Мальдини был капитаном, а затем и тренером. Паоло также был капитаном, а сейчас он директор клуба, и его сын играет в "Милане". Это история, которая проходит через разные эпохи, и я считаю, что это уникально для футбола. В итоге, если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Украинец выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09, суммарно он сыграл 322 матча и забил 175 голов.

Паоло Мальдини всю карьеру провёл в "Милане", отличившись 33 раза в 901 игре.

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