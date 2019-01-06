Шевченко назвал идеального тренера для "Милана"
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что идеальным тренером для "Милана" является нынешний рулевой команды Дженнаро Гаттузо.
"Гаттузо идеально подходит для этой работы. Важно продолжать поддерживать его, потому что Дженнаро даёт команде индивидуальность. Мне кажется, все в клубе очень стараются. Этот "Милан" - долгосрочный проект, и его строительство требует терпения" - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
По итогам 19 туров "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко.
40-летний Гаттузо возглавляет "россонери" с ноября 2017 года. В декабре активно муссировались слухи о скором увольнении тренера, но этого так и не произошло.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8