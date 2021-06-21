Шевченко назвал причину поражения сборной Украины в матче с Австрией

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды от Австрии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается. Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.

Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма", – приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Сборная Украины, набрав три очка, финишировала на третьем месте в турнирной таблице группы В. Судьба украинской команды будет зависеть от результатов матчей в других группах.

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