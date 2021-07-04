Шевченко назвал причину разгромного поражение Украины в матче с Англией
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Англии со счетом 0:4.
"Думаю, эпизоды сыграли большую роль в игре. Мы не доиграли эпизоды. На „втором этаже“ у англичан есть большое преимущество, поэтому ребятам было тяжело. А в общем команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались сегодня противостоять, но, думаю, эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться брать такие горы", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, что победу англичанам принесли дубль Харри Кейна, также голы Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.
Для Украины выход в четвертьфинал чемпионата Европы стал лучшим достижением в истории.
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