Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча Лиги Наций против Испании.

Напомним, что "Фурия Роха" разгромила соперника со счётом 4:0.

"Сегодня проблема заключалась не в одном или нескольких игроках. Главная проблема была в том, что команда не восстановилась. Уже можно говорить о том, что на таком уровне второй матч во время сбора нам даётся очень тяжело. Когда играем с топовыми командами, когда уровень соперников подымается, нам очень тяжело восстанавливаться. Ребята отдали все силы, сделали всё что могли. К ним претензий нет. Испания сегодня была намного лучше нас", - сказал Шевченко.

Не пропустите: Рамос вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной Испании. | http://soccernews.ru