Шевченко назвал самую слабую позицию в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал самую слабую позицию в национальной команде.

"У нас нет особого выбора форвардов. На данный момент эта позиция - самая слабая. Нет таких атакующих исполнителей, которые постоянно пребывают на ведущих ролях в ведущих клубах, играют в сильных командах в сильных чемпионатах. Нападающие сейчас вообще забивают мало. Посмотрим ещё за Артёмом Бесединым, будет ли он играть в предстоящих матчах "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы" - сказал Шевченко.

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