Шевченко назвал самых прогрессирующих игроков сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко перечислил футболистов национальной команды, добившихся наибольшего прогресса в последнее время.

Тренер отметил защитников Николая Матвиенко ("Шахтёр") и Виталия Миколенко ("Динамо" Киев), хавбеков Александра Зинченко ("Манчестер Сити") и Руслана Малиновского ("Аталанта"), а также форварда Романа Яремчука ("Гент").

Напомним, что украинская сборная пробилась в финальную часть Евро-2020, где на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и одним из победителей стыковых матчей Лиги Наций.

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