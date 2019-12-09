Шевченко назвал самых прогрессирующих игроков сборной Украины

Теги украинаандрей шевченковиталий миколенкоалександр зинченкоруслан малиновскийроман яремчук

Шевченко назвал самых прогрессирующих игроков сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко перечислил футболистов национальной команды, добившихся наибольшего прогресса в последнее время.

Тренер отметил защитников Николая Матвиенко ("Шахтёр") и Виталия Миколенко ("Динамо" Киев), хавбеков Александра Зинченко ("Манчестер Сити") и Руслана Малиновского ("Аталанта"), а также форварда Романа Яремчука ("Гент").

Напомним, что украинская сборная пробилась в финальную часть Евро-2020, где на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и одним из победителей стыковых матчей Лиги Наций.

Не пропустите: Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход из группы. | http://soccernews.ru
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