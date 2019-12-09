Шевченко назвал самых прогрессирующих игроков сборной Украины
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко перечислил футболистов национальной команды, добившихся наибольшего прогресса в последнее время.
Тренер отметил защитников Николая Матвиенко ("Шахтёр") и Виталия Миколенко ("Динамо" Киев), хавбеков Александра Зинченко ("Манчестер Сити") и Руслана Малиновского ("Аталанта"), а также форварда Романа Яремчука ("Гент").
Напомним, что украинская сборная пробилась в финальную часть Евро-2020, где на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и одним из победителей стыковых матчей Лиги Наций.
Не пропустите: Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход из группы. | http://soccernews.ru
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