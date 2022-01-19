Шевченко назвал сборной Польши свои финансовые требования

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Украинский тренер Андрей Шевченко назвал свои финансовые требования польской федерации футбола, сообщает Sport.pl.

По сведениям источника, Шевченко хочет получать зарплату в размере трех миллионов евро в год, если он станет главным тренером сборной Польши.

Впрочем, поляки не готовы платить такую сумму, поэтому Шевченко не рассматривается в качестве приоритетного варианта.

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