Шевченко назвал сборной Польши свои финансовые требования
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Украинский тренер Андрей Шевченко назвал свои финансовые требования польской федерации футбола, сообщает Sport.pl.
По сведениям источника, Шевченко хочет получать зарплату в размере трех миллионов евро в год, если он станет главным тренером сборной Польши.
Впрочем, поляки не готовы платить такую сумму, поэтому Шевченко не рассматривается в качестве приоритетного варианта.
Не пропустите: Шевченко не получит компенсацию от "Дженоа". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Поражение Украины, успех Португалии: результаты первого дня Евро-2022 по футзалу
-
"Интер" в феерическом матче пробился в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Севилья" не смогла победить "Валенсию" в матче Ла Лиги
-
Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"
-
В "Спартаке" объяснили нахождение Пруцева на сборе команды в ОАЭ
-
"Реал" может отказаться от подписания Мбаппе
-
"Реал Сосьедад" выбил "Атлетико" из Кубка Испании
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду победил "Брентфорд"
-
"Фрайбург" и "Унион" уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Германии
-
"Тоттенхэм" одержал фантастическую победу над "Лестером"
-
Определились восемь участников 1/8 финала Кубка Африки
-
Египет с Салахом победил Судан на Кубке Африки
-
Шевченко назвал сборной Польши свои финансовые требования
-
Названы условия согласованного контракта Мбаппе с "Реалом"
-
Дембеле все еще может остаться в "Барселоне"
-
"Лилль" и "Страсбур" одержали уверенные победы в Лиге 1
-
"Сельта" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Спартак" продал молодого нападающего в клуб ФНЛ "Акрон"
-
Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи
-
"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13