Шевченко не получит компенсацию от "Дженоа"
Фото: инстаграм Шевченко
Стали известны новые подробности увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Шевченко до сих пор остается на контракте с клубом, поэтому не получит компенсацию за досрочную отставку.
Таким образом, "Дженоа" продолжить платить украинцу зарплату до истечения контракта, который рассчитан до лета 2024 года. Однако у тренера есть право ести переговоры и подписывать соглашения с другими клубами.
Предшественники Шевченко Давиде Баллардини и Роландо Маран также остаются на контрактах с клубом.
Отмечается, что перед увольнением Шевченко получил предложение от "Галатасарая", однако он отказал турецкому клубу.
Напомним, что Шевчено проработал в "Дженоа" чуть больше двух месяцев.
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