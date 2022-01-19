Шевченко не получит компенсацию от "Дженоа"

Теги дженоаандрей шевченко

Шевченко не получит компенсацию от "Дженоа" Фото: инстаграм Шевченко

Стали известны новые подробности увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Шевченко до сих пор остается на контракте с клубом, поэтому не получит компенсацию за досрочную отставку.

Таким образом, "Дженоа" продолжить платить украинцу зарплату до истечения контракта, который рассчитан до лета 2024 года. Однако у тренера есть право ести переговоры и подписывать соглашения с другими клубами.

Предшественники Шевченко Давиде Баллардини и Роландо Маран также остаются на контрактах с клубом.

Отмечается, что перед увольнением Шевченко получил предложение от "Галатасарая", однако он отказал турецкому клубу.

Напомним, что Шевчено проработал в "Дженоа" чуть больше двух месяцев.

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