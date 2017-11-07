Шевченко: "Не считаю правильным платить за товарищеские игры"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что выступал против проведения товарищеского матча со сборной Аргентины, так как соперник хотел получить 1 миллион долларов за игру.

"Шли разговоры о матче с Аргентиной, о суммах за него. Лично я был против этой встречи. Сложный период для страны, и я не считаю правильным платить за товарищеские игры, с кем мы бы ни играли. Я буду стараться подключать личные связи - уже говорил со многими тренерами ведущих команд. Будет отлично, если организуем сильные спарринги, это лучше всего. Если не получится - мы и сейчас играем с хорошей командой Словакией. Это добротная команда. В следующем сезоне все силы направим на то, чтобы находить хороших спарринг-партнеров. Только тогда мы увидим уровень наших футболистов", - сказал он.

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