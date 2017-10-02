Шевченко: "Не стало откровением, как Ярмоленко заиграл в "Боруссии"

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Шевченко: "Не стало откровением, как Ярмоленко заиграл в "Боруссии"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о переходе бывшего вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Сравнивать мою ситуацию и ситуацию Андрея Ярмоленко не совсем правильно. Я уехал из "Динамо" в 22 года, а Андрей перебрался в зарубежный клуб уже в качестве состоявшегося футболиста. В Дортмунде он сразу попал в родную стихию - команда играет в атакующем ключе. Лично для меня не стало откровением то, как Ярмоленко там заиграл", - цитирует Шевченко Команда №1.

Напомним, Ярмоленко признан лучшим игроком матча против "Аугсбурга". | soccernews.ru

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