Шевченко не возглавит "Бенфику"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

"Бенфика" официально опровергла наличие переговоров с бывшим главным тренером "Дженоа" Андреем Шевченко.

СМИ писали, что украинец может возглавить "орлов" вместо Жорже Жезуша, который покинул команду в конце декабря.

Однако пресс-служба лиссабонского клуба заверила, что как минимум до конца сезона наставником останется Нелсон Вериссиму.

"Дженоа" уволила Шевченко в минувшую субботу. Стороны прекратили сотрудничество чуть более чем через два месяца после назначения.

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