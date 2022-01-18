Шевченко не возглавит "Бенфику"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
"Бенфика" официально опровергла наличие переговоров с бывшим главным тренером "Дженоа" Андреем Шевченко.
СМИ писали, что украинец может возглавить "орлов" вместо Жорже Жезуша, который покинул команду в конце декабря.
Однако пресс-служба лиссабонского клуба заверила, что как минимум до конца сезона наставником останется Нелсон Вериссиму.
"Дженоа" уволила Шевченко в минувшую субботу. Стороны прекратили сотрудничество чуть более чем через два месяца после назначения.
Не пропустите: В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах
-
Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best
-
Главные новости дня: 17 января
-
Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А
Лента новостей
-
Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
-
Коларов задумался о завершении карьеры
-
Тюкавин рассказал о своём отношении к "Спартаку"
-
Шевченко не возглавит "Бенфику"
-
Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан"
-
СМИ узнали, какой клуб АПЛ предложил контракт Эриксену
-
"Сампдория" уволила главного тренера
-
1
Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах
-
"Вулверхэмптон" купил 11-го португальца
-
Медина назвал свою мечту, которую воплотил ЦСКА
-
1
Роналду прокомментировал получение специальной награды от ФИФА
-
Лунев выбыл на длительный срок: подробности
-
Вагнер Лав продолжит карьеру в Дании
-
1
Агент Бензема раскритиковал символическую сборную года от ФИФА
-
1
Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best
-
Главные новости дня: 17 января
-
Фред отреагировал на информацию о крупном конфликте внутри "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА показал первый гол Медины на тренировке (видео)
-
Хабиб ярко высказался о Бекхэме
-
Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14