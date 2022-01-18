Шевченко не возглавит "Бенфику"

Теги бенфикаандрей шевченко

Шевченко не возглавит "Бенфику"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

"Бенфика" официально опровергла наличие переговоров с бывшим главным тренером "Дженоа" Андреем Шевченко.

СМИ писали, что украинец может возглавить "орлов" вместо Жорже Жезуша, который покинул команду в конце декабря.

Однако пресс-служба лиссабонского клуба заверила, что как минимум до конца сезона наставником останется Нелсон Вериссиму.

"Дженоа" уволила Шевченко в минувшую субботу. Стороны прекратили сотрудничество чуть более чем через два месяца после назначения.

Не пропустите: В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"

Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов