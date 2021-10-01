Шевченко не возглавит "Кайрат"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не будет работать в "Кайрате".

"Может ли мой друг Шевченко возглавить "Кайрат"? Нет, у него другие планы", - сказал президент казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.

Под руководством Шевченко украинская сборная впервые в своей истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Европы.

45-летний специалист покинул национальную команду своей страны 1 августа в связи с истечением срока контракта.

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