Шевченко: "Не знаю, чего ожидать от "Милана"

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Шевченко: "Не знаю, чего ожидать от "Милана"

Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко высказался о ситуации в "россонери" после смены владельцев.

"Не знаю, чего ожидать от "Милана". Есть разные способы достижения результата: планируемые и спонтанные. В "Милане" сейчас происходят сумбурные действия, нет определённого плана. У Монтеллы были определённое видение и план, и с этими наработками они должны были идти дальше. И тут столько новых футболистов.

Причём делают трансфер на определённую позицию и через месяц на эту же позицию берут другого игрока. Это спонтанные решения! Во что это превратится, не могу предугадать. Но желаю этому клубу всего хорошего, ведь это мой родной клуб" - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

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