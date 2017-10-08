Шевченко недоволен турнирным положением в своей отборочной группе к Чемпионату Мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил недовольство турнирным положением, которое сложилось в отборочной группе его команды к Чемпионату Мира.

"Завтра нас ждет серьезный матч. Ждем наших болельщиков. Мы готовы. Это не самое лучшее развитие событий для двух команд. Хотелось бы другого. В нашей группе мы - две команды, которые показывают очень содержательный футбол... Еще раз скажу: мне очень не хотелось, чтобы возникла такая турнирная ситуация, как сейчас. Потому что одна из двух команд, сто процентов, не попадет на Чемпионат Мира", - цитирует Шевченко чемпионат.com.

Напомним, Марлос высказался о своем дебюте в сборной Украины. | soccernews.ru