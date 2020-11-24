Шевченко - о коронавирусе: "Лучше было бы уже переболеть"

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Шевченко - о коронавирусе: "Лучше было бы уже переболеть"

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своём отношении к коронавирусу.

"Я сдал больше 50 тестов. Не знаю, переболел ли я, но я также сдавал тест на антитела. У меня их нет. Лучше было бы уже и переболеть. Но я очень аккуратен. Даже сейчас я нахожусь в Украине после инцидента, я нахожусь на самоизоляции дома. Я сдал ещё один отрицательный тест. Надеюсь, скоро вернусь к детям", - сообщил Шевченко.  

Напомним, что этой осенью в сборной Украины уже произошло несколько вспышек коронавируса, последняя из которых привела к отмене матча Лиги Наций против Швейцарии.

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