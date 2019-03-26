Шевченко - о матче с Люксембургом: "Нам повезло"

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча второго тура квалификации Евро-2020 против Люксембурга.

"Эмоции двоякие. Я рад, что победили. Нам повезло, но везёт сильнейшим. Здесь не может быть отговорок. Хочу поблагодарить болельщиков, такое большое количество приехало поддержать команду, очень приятно. К сожалению, игра получилась очень тяжёлой. Я уже сказал, что простых матчей у нас не будет. Люксембург показал отличные бойцовские качества. Команда воспряла духом, бежала. Сегодня нам повезло. Я знал, что будет тяжело. Не хочу идти по горячим следам, рассматривать игру. Мы немного потеряли контроль над игрой, потеряли много единоборств, подборов. Позволяли сопернику выходить в контратаки. В первом тайме пропустили, сразу забили. Сумбур получился. Убираю всю игру, главное - результат", - сказал Шевченко.

Напомним, что Украина обыграла Люксембург со счётом 2:1 благодаря автоголу в самой концовке матча.

В первом туре "жёлто-синие" сыграли вничью с Португалией и теперь возглавляют отборочную игру.

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