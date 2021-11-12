Шевченко обозначил первые трансферные цели в "Дженоа"

Фото: инстаграм Кастильехо/Автор неизвестен

Новоиспеченный наставник "Дженоа" Андрей Шевченко планирует усилить состав с помощью трансферов.

Украинский специалист намерен приобрести футболиста в центр поля и крайнего защитника, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главные трансферные цели Шевченко – испанский хавбек Самуэль Кастильехо из "Милана" и украинский защитник Виталий Миколенко из киевского "Динамо".

Сообщается, что если "Дженоа" не сумеет подписать Кастильехо, то клуб рассмотрит вариант с трансферов российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, однако россиянин – альтернативный вариант.

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