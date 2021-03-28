Шевченко объявил состав сборной Украины на матч с Финляндией в отборе ЧМ-2022

Фото: официальный сайт Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 23 футболистов, которые попали в заявку на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Финляндии.

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Матч Украина - Финляндия состоится сегодня, 28 марта. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало матча - в 21:45 мск.

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