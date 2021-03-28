Шевченко объявил состав сборной Украины на матч с Финляндией в отборе ЧМ-2022
Фото: официальный сайт Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 23 футболистов, которые попали в заявку на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Финляндии.
Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
Матч Украина - Финляндия состоится сегодня, 28 марта. Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало матча - в 21:45 мск.
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