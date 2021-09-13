Шевченко оценил игру "Милана" под руководством Пиоли

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Бывший футболист "Милана" Андрей Шевченко поделился мнением об игре итальянского клуба под руководством главного тренера Стефано Пиоли.

"Милан" является хорошей командой, демонстрирующей быстрый футбол. Мне приятно смотреть на то, как "Милан" в яркий футбол. Это интересно зрителю. У них есть много вариантов для атаки. Думаю, что клуб будет бороться за скудетто, хотя у них очень сильные конкуренты", - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

После трех туров "Милан", набрав девять очков из девяти возможных, лидирует в турнирной таблице Серии А.

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