Шевченко оценил перспективы Марлоса в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы полузащитника "Шахтёра" Марлоса, который получил первый вызов в национальную команду.

"Не вижу никаких проблем. У нас нет никаких исключений ни для кого. Для него двери открыты, он работает наравне со всеми. Тренерский штаб будет смотреть на кондиции абсолютно всех футболистов. Для Марлоса важно хорошо показать себя в тренировочном процессе. Если человек достойно тренируется, с желанием, показывает хороший уровень, выигрывает конкуренцию, то будет играть. Если он в этих аспектах проигрывает, значит, играть будет другой" - сказал Шевченко.

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