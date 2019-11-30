Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход из группы

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

Напомним, что соперниками Украины по группе стали Нидерланды и Австрия. Еще одна сборная определится после стыковых матчей.

"На Евро выходят только лучшие сборные, поэтому слабых соперников здесь нет. Мы попали в тяжелую группу, и в первом туре нас ждет сложный матч с голландцами.

С Австрией тоже будет непросто. Однако я думаю, у Украины неплохие шансы на выход из группы", - приводит слова Шевченко сайт УЕФА.

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