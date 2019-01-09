Шевченко оценил шансы "Ювентуса" выиграть Лигу Чемпионов

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Шевченко оценил шансы "Ювентуса" выиграть Лигу Чемпионов

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы туринского "Ювентуса" выиграть Лигу Чемпионов в сезоне 2018/2019.

"У них отличные шансы, особенно после прихода Роналду. Такого игрока очень не хватало "Ювентусу". Криштиану невероятно талантлив и трудолюбив. Я всегда был его поклонником. Туринцы и ранее были очень сильны, но сейчас они однозначно являются фаворитами Лиги Чемпионов" - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "старая синьора" выиграла группу с "Манчестер Юнайтед", "Валенсией" и "Янг Бойз". В 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" сыграет с мадридским "Атлетико".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Сыроват юве,конкретно в этом сезоне,Барса на шаг впереди,но обыграть могут любого.

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