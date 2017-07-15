Шевченко оценил свой первый год работы в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своей работе у руля национальной команды.
"Данный период работы я оцениваю положительно. Самое главное, что команда отреагировала на наши требования. Да, не всё пока получается, но есть старание, желание и понимание. Вот это важно. Если так пойдёт и дальше, то мы сможем построить то, что хотим. И результаты придут" - сказал 40-летний специалист.
Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины ровно год назад - 15 июля 2016 года.
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