Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на ближайшие матчи квалификации Евро-2020.

Напомним, что 11 октября "жёлто-синие" сыграют с Литвой, а спустя три дня - с Португалией.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтёр"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид");

Защитники: Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все - "Шахтёр"), Александр Караваев, Никита Бурда, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Брюгге");

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтёр"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо");

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтёр").

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