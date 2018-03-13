Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой национальной команды на ближайшие матчи против Саудовской Аравии и Японии.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтёр"), Андрей Лунин ("Заря"), Денис Бойко ("Динамо");



Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все - "Шахтёр"), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Славия");



Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтёр"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити");



Нападающие: Артём Беседин ("Динамо"), Артём Кравец ("Кайсериспор"), Роман Яремчук ("Гент").

Напомним, что 23 марта сборная Украины сыграет с Саудовской Аравией, а 27 марта - с Японией.

Не пропустите: Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией. | http://soccernews.ru