Шевченко оригинально поздравил с днем рождения своего младшего сына (фото)

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил с днем рождения своего младшего сына Райдера-Габриэля.

"7 лет на этой планете. С Днем Рождения, Райдер. Счастливы, что ты с нами", - написал Шевченко в своем инстаграм, прикрепив серию забавных фотографий сына.

44-летний Шевченко в 2004 году женился на американской модели польского происхождения Кристен Пазик. Кроме Райдера-Габриэля, у них еще трое сыновей - Джордан (16 лет), Кристиан (14) и Александр (8).

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