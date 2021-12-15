Шевченко отреагировал на первую победу "Дженоа" под его руководством

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Шевченко отреагировал на первую победу "Дженоа" под его руководством

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал первую победу клуба под его руководством. Генуэзский клуб в матче 1/16 финала Кубка Италии обыграл "Салернитану" со счетом 1:0.

"Нам нужно было снять психологическое напряжение, а для этого нужно было обыграть "Салернитану". Парни показали свой максимум и заслужили победу. У нас было несколько хороших моментов, но мы долго не могли их реализовать. Поэтому мы будем работать над реализацией на тренировках в ближайшее время", - приводит слова Шевченко Football Italia.

45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с 7 ноября. Под его руководством итальянский клуб провел провел шесть матчей, одержал одну победу, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

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