Шевченко отреагировал на первую победу "Дженоа" под его руководством
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал первую победу клуба под его руководством. Генуэзский клуб в матче 1/16 финала Кубка Италии обыграл "Салернитану" со счетом 1:0.
"Нам нужно было снять психологическое напряжение, а для этого нужно было обыграть "Салернитану". Парни показали свой максимум и заслужили победу. У нас было несколько хороших моментов, но мы долго не могли их реализовать. Поэтому мы будем работать над реализацией на тренировках в ближайшее время", - приводит слова Шевченко Football Italia.
45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с 7 ноября. Под его руководством итальянский клуб провел провел шесть матчей, одержал одну победу, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
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